الأمم المتحدة تعتزم عقد اجتماع حول قضية قبرص في الفترة من 27-29 أبريل المقبل

أعلنت الأمم المتحدة أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتريش يعتزم عقد اجتماع حول قضية قبرص في الفترة من 27 – 29 أبريل المقبل في جنيف.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس عن المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك قوله إن الاجتماع من المقرر أن يعقد في إطار مجموعة "5+1"، الذي يضم زعيمي القبارصة الأتراك واليونانيين ووزراء خارجية بريطانيا وتركيا واليونان، إضافة للأمين العام للأمم المتحدة.

وأوضح دوجاريك أن هدف الاجتماع إيجاد قواسم مشتركة بين الجانبين التركي واليوناني في قبرص، ليكون من الممكن الاتفاق على حل طويل الأمد للقضية القبرصية على أساسها.

يذكر أن آخر اجتماع ضمن الإطار المذكور عُقد في عام 2017.