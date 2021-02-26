طائرتان إسرائيليتان تخرقان الأجواء اللبنانية

‎أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن طائرتين حربيتين تابعتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي، خرقتا الأجواء اللبنانية من فوق رميش واتجهتا شمالا وصولا حتى فوق البحر مقابل شكا، ونفذتا طيرانا دائريا فوق البحر بين شكا والجنوب.

وأشارت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها ‎اليوم إلى أنه تم تسجيل 7 خروقات جوية من قبل طائرات إسرائيلية، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية.

‎وأشار البيان إلى أنه يتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.