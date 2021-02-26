أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن طائرتين حربيتين تابعتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي، خرقتا الأجواء اللبنانية من فوق رميش واتجهتا شمالا وصولا حتى فوق البحر مقابل شكا، ونفذتا طيرانا دائريا فوق البحر بين شكا والجنوب.
وأشارت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم إلى أنه تم تسجيل 7 خروقات جوية من قبل طائرات إسرائيلية، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية.
وأشار البيان إلى أنه يتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طائرتان إسرائيليتان تخرقان الأجواء اللبنانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.