دولة صديقة منحتها اللقاح.. سوريا تبدأ التطعيم ضد كورونا

أكد وزير الصحة في الحكومة السورية حسن غباش، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، أن وزارة الصحة السورية سوف تبدأ بإعطاء اللقاحات اللازمة ضد فايروس كوفيد 19، على أن تشمل الحملة في البداية الكوادر الصحية، التي تعتبر على تماس مباشر مع المرضى والمصابين، وسوف تنطلق حملة التلقيح ابتداء من الأسبوع المقبل في مختلف المحافظات السورية.

وبحسب وسائل إعلام سورية، أكّدَ الوزير غباش أن اللقاح وصل إلى سوريا من "دولة صديقة"، حسب تعبيره خلال مؤتمره الصحفي الذي نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”، فيما لم يوضح من هي هذه الدولة، بينما يرجح ناشطون سوريون أن تكون الصين هي من قدمت اللقاح للحكومة السورية.

في السياق شرح وزير الصحة السوري أن الأولوية في تقديم اللقاح ستكون لكوادر القطاع الصحي، نظرًا لطبيعة عملهم، والتي تتطلب حمايتهم مع عوائلهم من الفايروس، في سبيل استمرارهم بعملهم، كما لفت إلى أن اللقاح سوف يتضمن جرعتين، وكانت الوزارة أعدت استمارات تتضمن الموافقة الطوعية للمتلقي على أخذ اللقاح، كما دعا الغباش المواطنين إلى الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، معتبرًا أن هذه هي أفضل الوسائل للوقاية من المرض.

بدورها ذكرت صحيفة “الوطن” المقربة من السلطات السورية، أن عدد الجرعات التي سوف توزع على المحافظات هي خمسة آلاف جرعة، على أن تشمل 2500 من الكوادر الطبية العاملة في مراكز العزل الصحي والمستشفيات.

بدوره مدير صحة محافظة دمشق رفض الإدلاء بأي معلومات حول جرعات اللقاح وعددها وتوزيعها، وكذلك فعل مدير صحة حلب الذي رفض إعطاء أي معلومات عن اللقاح والأشخاص المستهدفين، معتبرًا أن الجهة الوحيدة المخولة في التصريح عن هذه المعلومات هي وزارة الصحة السورية.

يذكر أن سفير سوريا لدى روسيا، رياض حداد، كان أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أن موسكو سوف تزود دمشق بجرعات من لقاح سبوتنيكV، مع العلم أن معلومات كثيرة تم تداولها خلال الأيام السابقة والتي أعقبت صفقة تبادل بين سوريا و إسرائيل، أشارت إلى أن البند السري في الصفقة كان شراء تل أبيب جرعات من اللقاحات الروسية لصالح دمشق.