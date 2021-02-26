تصعيد خطير..أول تعليق روسي على القصف الأمريكي لمناطق الحدود العراقية السورية

ندد النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جاباروف اليوم بالاعتداء الأمريكي على منطقة الحدود العراقية السورية، مشددًا على أنه “غير قانوني ويشكل قصفا لأراضي دولة ذات سيادة”.
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) جون كيربي اعترف في بيان الليلة الماضية بإقدام قواته العسكرية وبتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنفيذ العدوان على أراض في شرق سورية.
وبحسب وكالة الأنباء السورية، قال السيناتور الروسي “هذا القصف الأمريكي على سورية غير قانوني لأننا نتحدث عن قصف أراضي دولة ذات سيادة”، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تشكل تصعيدا خطيرا يمكن أن يؤدي إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة بأسرها “ومحذرا من أن مثل هذه الأعمال قد تؤدي إلى “صراع ضخم”.
ويأتي هذا العدوان في وقت تقوم وحدات الجيش العربي السوري بحملة تمشيط واسعة ضد فلول إرهابيي تنظيم (داعش) في منطقة البادية السورية قضت خلالها على العديد من الإرهابيين ودمرت مقارهم وأوكارهم.
وشنت وزارة الدفاع الأمريكية فجر اليوم غارات جوية في شرق سوريا، استهدفت خلالها مباني تابعة لـميليشيات موالية لإيران، متورطة فى الهجمات الأخيرة ضد القوات الأمريكية وحلفائهم في العراق.
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