التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثى تجاه خميس مشيط

جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية فى تجاه خميس مشيط، حسبما نقلت قناة "العربية" فى نبأ عاجل منذ قليل.





وفى بيان حول الواقعة، حذر التحالف العربى من أن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة فى استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدًا أن محاولات الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وممنهجة، وتمثل جرائم حرب. وأشار التحالف الدولى إلى أن قواته ودفاعاته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين، بما يتوافق مع القانون الدولى.

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