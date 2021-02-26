زعيم الجمهوريين بالكونجرس: سأدعم ترامب لو ترشح فى 2024

جدة - نرمين السيد - وكان ماكونيل قد انتقد ترامب فى مجلس الشيوخ أثناء محاولة إدانته بالتسبب فى اقتحام أنصاره للكونجرس يوم 6 يناير الماضى، واعتبره "مسؤولاً عمليًا وأخلاقيًا" عن الاعتداء، إلا أنه رفض إدانته فى المحاكمة.

وفى تصريحاته لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال ماكونيل: "هناك الكثير ليحدث من الآن وحتى 2024"، مضيفًا: "لدى 4 أعضاء على الأقل أظن أنهم يخططون للترشح للرئاسة.. يجب أن يكون سباقًا مفتوحًا بشكل كبير".

وبسؤاله عن دعمه لترامب لو رشحه الحزب الجمهورى لانتخابات 2024، قال ماكونيل: "مرشح الحزب؟ بالطبع".

وكانت اتهامات ماكونيل لترامب بشأن اقتحام الكونجرس، أثارت غضب الرئيس الجمهورى السابق، الأمر الذى دفعه لمطالبة الجمهوريين من أعضاء مجلس الشيوخ بالعمل على عزل ماكونيل.

وفى بيان له، وجه ترامب انتقادات حادة للجمهورى ميتش ماكونيل، ووصفه بـ "سياسى متجهم وعبوس ولا يبتسم، وإذا كان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون سيبقون معه، فلن يفوزوا مرة أخرى"، مضيفًا أنه سيدعم أى منافس لماكونيل على رأس كتلة الجمهوريين فى مجلس الشيوخ.