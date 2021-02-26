روسيا: من حق سوريا اللجوء إلى مجلس الأمن بعد القصف الأمريكى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، قال جباروف، اليوم الجمعة: "من غير المستبعد فى هذه الحالة، أن تلجأ الحكومة السورية إلى مجلس الأمن الدولى، وأن تطلب بحث الوضع فى جلسة طارئة"، مؤكدًا حق سوريا الكامل فى ذلك.

وشدد جباروف، على أن "ما حدث فى غاية الخطورة، ويمكن أن يؤدى إلى تصعيد الوضع فى المنطقة بأسرها"، محذرًا من أن "مثل هذه الأعمال، يمكن أن تؤدى إلى اندلاع نزاع كبير".

وأشار المسؤول الروسى إلى أن "سوريا تمتلك أسلحة حديثة، بما فى ذلك بطاريات دفاع جوى صاروخية طراز (إس 300)، وعلى الأمريكيين توخى الحذر الشديد عند ارتكاب مثل هذه الأعمال".

وأوضح جباروف، أن القصف الأمريكى استهدف مواقع لقوات مدعومة من إيران، و"يبدو أن الولايات المتحدة ليست مهتمة بمحاربة الإرهابيين فى سوريا، بل ترغب فى تأجيج النزاع هناك، ليبقى مشتعلاً".

وتأتى تصريحات رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسى بعدما أصدر الرئيس الأمريكى جو بايدن أمرًا بشن ضربات جوية على مواقع للبنية التحتية فى شرق سوريا، والتى قال البنتاجون إن جماعات مسلحة موالية لإيران تستخدم هذه المواقع.