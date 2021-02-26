وبحسب وكالة "رويترز"، فإن قرار بايدن بقصر الضربة على أهداف فى سوريا دون العراق، من شأنه أن يعطى الحكومة العراقية متنفسًا فى ظل التحقيق بهجوم أصيب فيه أمريكيون فى 15 فبراير الجارى.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربى، فى بيان أمس الخميس: "بناء على توجيهات الرئيس بايدن، نفذت القوات العسكرية الأمريكية مساء اليوم ضربات جوية استهدفت بنية تحتية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران، فى شرق سوريا"، حسبما نقلت "رويترز".
وأضاف كيربى: "سيعمل الرئيس بايدن على حماية الجنود الأمريكيين وقوات التحالف. كما أننا تحركنا على نحو محسوب لمنع تصعيد الوضع العام فى كل من شرق سوريا والعراق"، قائلاً إن الضربات دمرت عدة منشآت فى نقطة سيطرة حدودية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران، ومنها كتائب "حزب الله"، وكتائب "سيد الشهداء".
وأشار متحدث البنتاجون إلى أنه تم عرض عدة خيارات أمام الرئيس بايدن، واختار أقلها عواقب. فيما لم تتضح بعد الأضرار الناجمة عن الضربات الأمريكية فى شرق سوريا، وما إذا كانت أسفرت عن سقوط قتلى أو جرحى.
وجاءت الهجمات الصاروخية على مواقع أمريكية فى العراق فى وقت تبحث فيه واشنطن وطهران طريق العودة إلى الاتفاق النووى، الذى انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب.
وفى هجوم 15 فبراير فى العراق، أصابت صواريخ القاعدة العسكرية الأمريكية فى مطار أربيل الدولى بالمنطقة التى يديرها الأكراد، ما أسفر عن مقتل متعاقد غير أمريكى وإصابة عدد من المتعاقدين الأمريكيين وأحد أفراد الخدمة الأمريكيين.
وبعد أيام، سقط وابل من الصواريخ على قاعدة تستضيف قوات أمريكية شمال بغداد، حيث أصيب متعاقد واحد على الأقل. كما ضربت صواريخ المنطقة الخضراء فى بغداد، التى تضم السفارة الأمريكية وبعثات دبلوماسية أخرى يوم الإثنين الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنتاجون: بايدن أمر بضربة محسوبة ضد جماعات موالية لإيران فى سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.