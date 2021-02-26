جميعهم من حزب الله العراقي والحشد الشعبي.. ارتفاع قتلي القصف الأمريكي على الحدود السورية العراقية لـ22

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية جراء القصف الجوي الأميركي على الميليشيات الموالية لإيران داخل سوريا.
وارتفع تعداد القتلى إلى 22، جميعهم من الحشد الشعبي العراقي وحزب الله العراقي غالبيتهم من الأخير، ممن قتلوا جميعًا في استهداف جوي أميركي على مواقع وشحنة أسلحة لحظة دخولها الأراضي السورية قادمة من العراق من معبر عسكري قرب معبر القائم الرئيسي ضمن منطقة البوكمال شرقي دير الزور، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.
وبحسب المرصد فإن القصف الذي جرى عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت دمشق، أدى لتدمير 3 شاحنات للذخيرة بشكل كامل، وعمدت القوات الإيرانية والميلشيات الموالية لها بعد الضربة مباشرة إلى إخلاء مواقع ومقرات عدة في البوكمال وإعادة التموضع بمواقع ونقاط أخرى خوفًا من استهدافات متتالية.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد شنت مساء أمس غارات جوية في شرق سوريا، استهدفت خلالها مباني وصفها بيان للبنتاجون بأنها تابعة لـميليشيات موالية لإيران، متورطة فى الهجمات الأخيرة ضد القوات الأمريكية وحلفائهم في العراق.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فقد أكد بيان لـ البنتاجون، إن الرئيس بايدن أذن بالضربات ردًا على الهجمات الصاروخية في العراق والتهديدات المستمرة لأفراد القوات الأمركية والتحالف هناك.
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