جرائم الحوثي.. التحالف العربي يعترض هجومًا جويًا ضد السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي في بيان، إن محاولات مليشيا الحوثي الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية مستمرة ومتعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي".

وكثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وهي متطابقة تقريبًا في التصميم والأبعاد والقدرات للطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.