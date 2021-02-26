الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.

وقال الديوان الملكي إنه سيتم الصلاة على الأمير المتوفى في وقت لاحق من اليوم في العاصمة السعودية الرياض.

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن في 14 فبراير الجاري، وفاة الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.