وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدى نتنياهو.. تفاصيل تجميد نقل لقاحات كورونا من تل أبيب لدول أجنبية

ذكرت وسائل الإعلام العبرية أن وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس حزب "كاحوال لافان" بيني جانتس تحدى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأصدر قرارا بتجميد نقل لقاحات كورونا من تل أبيب لدول أجنبية.
وجمّدت الحكومة الاسرائيلية أوامر نتنياهو بنقل لقاحات كورونا من المخزون الإسرائيلي إلى دول أجنبية على خلفية طلب من المستشار القضائي أفيحاي ماندلبليت لتوضيح تفاصيل هذه القضية بالإضافة إلى طلب مماثل من وزير الجيش بيني جانتس ووزير الخارجية جابي أشكنازي.
وقال مكتب نتنياهو: "لن يتم اقتطاع لقاح واحد من حصة "الإسرائيليين"، والكمية التي كان من المفترض أن تذهب إلى بعض الدول ما هي إلا رمزية والهدف بناء سمعة طيبة "لإسرائيل" في العالم.
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