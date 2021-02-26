المرصد: 22 قتيلا جراء القصف الأمريكى فى شرق سوريا

جدة - نرمين السيد - أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الجوى الأمريكى على مناطق شرق سوريا إلى 22 قتيلاً، قائلاً إن جميعهم من الحشد الشعبى العراقى وحزب الله.





وبحسب المرصد، استهدفت الضربات الأمريكية مناق الشرق السورى غرب الفرات فى ريف دير الزور، مضيفًا أن القصف الأمريكى استهدف مواقع وشحنة أسلحة لحظة دخولها الأراضى السورية، قادمة من العراق عبر عسكرى قرب معبر القائم الرئيسى فى مناطق البوكمال. وأضاف المرصد أن عدد القتلى مرشح للزيادة، نظرًا لوجود جرحى بعضهم فى حالة خطرة، إضافة إلى معلومات عن وجود قتلى آخرين. وأشار المرصد إلى أن القصف الذى وقع عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، بتوقيت دمشق، أدى إلى تدمير 3 شاحنات للذخيرة بشكل كامل، فيما أخلت الميليشيات الموالية لإيران مواقعها ومقراتها فى البوكمال بعد الضربة الأمريكية، وأعادت التموضع فى مواقع ونقاط أخرى، خشية استهدافات متتالية.

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