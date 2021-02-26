مشكلة فى المحرك تجبر طائرة بوينج 777 على الهبوط الاضطرارى فى موسكو

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة الطيران الروسية "روسيا"، أن طائرة بوينج 777 هبطت اضطراريًا فى موسكو، اليوم الجمعة، بسبب مشكلة فى المحرك، وهو الحادث الذى يأتى بعد أقل من أسبوع من حادث مماثل لطائرة فى الولايات المتحدة.





ووفقًا لـ "قرانس برس"، قالت شركة الطيران الروسية فى بيان لها، إنه "خلال رحلة الشحن رقم 4520 بين هونج كونج ومدريد، رُصد عطل فى جهاز استشعار التحكم فى المحرك"، مضيفة أن "الطاقم قرر الهبوط الاضطرارى" فى موسكو.

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