عاجل.. وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود

جدة - نرمين السيد - ونعى الديوان فى بيان صحفى، الفقيد: انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الجمعة، فى مدينة الرياض.

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