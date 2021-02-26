العراق.. وزير الصحة يتفقد الإجراءات الصحية لمحافظة الأنبار

أجري وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي، اليوم الجمعة، جولة تفقدية إلى محافظة الأنبار لتفقد الإجراءات الصحية المتخذة.

ووفقا للسومرية نيوز، فإن الوزير تابع الإجراءات الصحية المتخذة في السيطرات الخارجية خلال زيارته لمحافظة الانبار وبحضور وزير التخطيط خالد بتال ومدير عام صحة الانبار خضير خلف الشلال، كما ألتقي الوزير بـ "ابطال الجيش الابيض"، مثمنا جهودهم الكبيرة وتضحياتهم لدرء الوباء خدمة لأهالي المحافظة".

وكان قد أفاد موقع قناة السومرية العراقية نقلا عن مصدر طبي عراقي، بإصابة احمد الصافي وكيل المرجع الأعلى "علي السيستاني " بفيروس كورونا.

ولفت المصدر في تصريح لـ السومرية نيوز، الي ان الحالة الصحية لوكيل المرجع الأعلى "علي السيستاني" مستقرة.

وكان الموقع الرسمي لقناة السومرية نشر في وقت سابق أن وزارة الصحة والبيئة العراقية، ستقوم بتسيير رحلات جوية مطلع الأسبوع المقبل لنقل لقاح كورونا إلى البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر وفقا لما نشرته السومرية نيوز، إن "الطائرة الخاصة لنقل اللقاح ستتحرك يوم السبت المقبل وستصل الوجبات الاولى بعدها تباعا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الخميس، وصول أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى العراق، بعد غد السبت.

وكانت أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية فى وقت سابق عن وضع خطة خاصة لتأمين زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى العراق، والمقررة في الخامس من الشهر المقبل، مشددة على أهمية زيارة البابا إلى العراقيين والتي ستنقل صورة مهمة إلى العالم.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن "قيادة العمليات بالتعاون مع مكتب القائد العام باشرت بوضع خطة لزيارة بابا الفاتيكان، وأن القيادات المسلحة والعمليات المشتركة باشرت بعمليات استباقية وستقوم بعمليات أخرى قبل وأثناء الزيارة، موضحا أن "الخطة تتضمن جدول الزيارات والتنقل والإعلام".