وزير العدل السعودي: ولي العهد يعمل لتُصبح المملكة في مصاف كبرى الدول

هنأ وزير العدل السعودية الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد.

وقال وزير العدل السعودي وفقا لصحيفة عاجل أن ولي العهد محمد بن سلمان يعمل لخير المملكة وشعبها بكل تفانٍ وإخلاص وعمل دؤوب، لأن تكون المملكة في مصاف كبرى الدول وأن ينعم شعبها بالأمن والأمان ورغد العيش في ظل نهضة شاملة تعيشها المملكة ولله الحمد.

وأجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء الماضي، عملية جراحية تكلّلت بالنجاح.

وذكر الديوان الملكي في بيان، أن الأمير محمد بن سلمان أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وتكللت هذه العملية بالنجاح.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، "واس" أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية".

وأوضحت الوكالة في بيانها أن ولي العهد السعودي أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية الأربعاء في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وتكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، وغادر المستشفى بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية".