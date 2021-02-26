سياسي سوري لـ دوت الخليج: القصف الأمريكي على ميليشيات إيران رسالة قوية من بايدن

قال فراس قصاص رئيس حزب الحداثة والديمقراطية السوري إن الهجوم الأمريكي الذى وقع فى الساعات الأولي من صباح اليوم وفقا لما صرح به الطرف الأمريكي يأتي ردا على استهداف إيران من خلال ميليشياتها للقوات الامريكية و قوات التحالف في العراق .

وأوضح قصاص فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج إن الهجوم تم بإقرار وموافقة الرئيس الأمريكي بايدن ، الأمر الذي يؤشر بقوة وعلى العكس من بعض السياسيين و المراقبين إلى صلابة الإدارة الأمريكية الحالية في مواجهة إيران هذا من جهة.

من جهة أخرى، يري قصاص إن استهداف ميليشيات إيران فوق الأراضي السورية أيضا مهم لجهة توظيف الردع الأمريكي الحاصل لإيران في استهدافها للولايات المتحدة في العراق وتوظيفه في سوريا بما يصب في مصلحة الوضع السوري ويظهر استراتيجية بايدن بالمعنى الواسع للكلمة في مواجهة إيران وملفها النووي بحيث تشمل الوقوف في وجه التدخل الإقليمي لإيران إلى جانب منع حيازتها للأسلحة النووية .

واعتبر السياسي السوري إن الاستهداف الأمريكي لميليشيات إيران في سورية يحوز على مؤشرات مهمة بحق، مشيرا إلى أن هذا الرد غير المباشر على ايران هو نوع حصيف من استجابة الولايات المتحدة لسياسة إيران في الاستهداف غير المباشر للولايات المتحدة عبر ميليشياتها.

وأكد إن القصف الأمريكي يؤشر على إصرار واشنطن على اخراج إيران من مسرح الحدث السوري، واهتمامها بتقويض التدخل الإيراني في المجال الإقليمي، لافتا أن هذا التقويض مهم بالنسبة للولايات المتحدة في بناء أي استراتيجية للاتفاق مع إيران وحلحلة الملف النووي الخاص بها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أعلن ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية جراء القصف الجوي الأميركي على الميليشيات الموالية لإيران داخل سوريا.

وارتفع تعداد القتلى إلى 22، جميعهم من الحشد الشعبي العراقي وحزب الله العراقي غالبيتهم من الأخير، ممن قتلوا جميعًا في استهداف جوي أميركي على مواقع وشحنة أسلحة لحظة دخولها الأراضي السورية قادمة من العراق من معبر عسكري قرب معبر القائم الرئيسي ضمن منطقة البوكمال شرقي دير الزور، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

وبحسب المرصد فإن القصف الذي جرى عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت دمشق، أدى لتدمير 3 شاحنات للذخيرة بشكل كامل، وعمدت القوات الإيرانية والميلشيات الموالية لها بعد الضربة مباشرة إلى إخلاء مواقع ومقرات عدة في البوكمال وإعادة التموضع بمواقع ونقاط أخرى خوفًا من استهدافات متتالية..

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد شنت مساء أمس غارات جوية في شرق سوريا، استهدفت خلالها مباني وصفها بيان للبنتاجون بأنها تابعة لـميليشيات موالية لإيران، متورطة فى الهجمات الأخيرة ضد القوات الأمريكية وحلفائهم في العراق.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فقد أكد بيان لـ البنتاجون، إن الرئيس بايدن أذن بالضربات ردًا على الهجمات الصاروخية في العراق والتهديدات المستمرة لأفراد القوات الأميركية والتحالف هناك.