شاهد.. دبلوماسيون روس يغادرون كوريا الشمالية على عربة مدفوعة باليد

وأضافت أن المجموعة المكونة من ثمانية أفراد، من بينهم طفل لا يتجاوز عمره ثلاثة سنوات، قطعت رحلة استغرقت 32 ساعة بالقطار وساعتين بالحافلة من بيونج يانج لمجرد الوصول إلى الحدود الروسية يوم الخميس".

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، فإن الدبلوماسيين الروس وعائلاتهم، اطضروا إلى العبور عبر الحدود سيرًا على الأقدام، وتحميل الأمتعة والركاب على عربة شحن على سكة القطار.

وتظهر الصور ومقاطع فيديو نشرتها الوزارة العربة محملة بالحقائب ذات الألوان الزاهية.

وقالت الوزارة إن السكرتير الثالث للسفارة فلاديسلاف سوروكين كان هو محرك العربة إذ قام بدفعها لأكثر من كيلومتر تضمنت جسرا للسكة الحديد فوق نهر تومين الفاصل بين البلدين.