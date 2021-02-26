انفجار قوي يهز مدينة كارديف في بريطانيا

أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الجمعة، بأن انفجارًا قويًا وقع في مدينة كارديف عاصمة ويلز بالمملكة المتحدة.
وقالت الصحيفة، إن السكان استيقظوا على صوت انفجار مخيف بمدينة كارديف، فيما أغلقت الشرطة الشوارع المؤدية إلى مكان الانفجار.
وبحسب الصحيفة، فإن دوي انفجار سُمع في المدينة في الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي بمنطقة لانرومني، فيما قال أحد الشهود العيان إنه على ما يبدو هناك شخصًا حاول تفجير ماكينة للصراف الآلي.
وطلبت الشرطة البريطانية الابتعاد عن المنطقة لحين الانتهاء من التحقيق.
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