بعد الاحتجاجات.. سريلانكا توقف حرق جثث ضحايا كورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت الحكومة السريلانكية فرضت لوائح منذ مارس 2020، تنص على حرق جثث ضحايا كورونا، وحظر الدفن، معتبرة أن الفيروس يمكن أن ينتشر بتلويث المياه الجوفية.

فيما اعتبر مسلمو سريلانكا أن قرار الحكومة بلا أساس علمى، مطالبين برفع الحظر لأن حرق الجثث يتعارض مع معتقداتهم.

وفى بيانها أمام مجلس حقوق الإنسان فى جنيف، الأربعاء الماضى، أشارت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليه، إلى قضية حرق جثث ضحايا كورونا فى سريلانكا، قائلة إن "سياسة الحرق القسرى لضحايا كورونا تسببت فى الألم والمعاناة للأقليات المسلمة والمسيحية".

فيما نظمت جماعات مسلمة احتجاجًا كبيرًا، الثلاثاء الماضى، خارج مكتب الرئيس السريلانكى للمطالبة برفع حظر الدفن فى البلاد التى شهدت وفاة 459 شخصًا جراء الإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى 82 ألف إصابة بالوباء.