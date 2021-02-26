محادثات صينية - هندية بعد اتفاق سحب القوات من الحدود

جدة - نرمين السيد - تحدث وزير الخارجية الهندى س. جايشانكار إلى نظيره الصينى وانج يى، هاتفيًا، أمس الخميس، فى أول اتصال رفيع المستوى بين البلدين الجارين منذ اتفاقهما الأسبوع الماضى على سحب القوات من مواجهة مباشرة على الحدود بينهما فى جبال الهيمالايا.





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