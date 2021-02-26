لا تكونوا أنانيين.. ملكة بريطانيا توجه رسالة لشعبها بشأن لقاح كورونا

تلقت حاكمة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، وزوجها، دوق إدنبره، الأمير فيليب، اللقاح المضاد لفيروس كورونا من قبل طبيب الأسرة الملكية في قصر ويندسور.
وقالت الملكة إليزابيث الثانية في مقطع فيديو موجه إلى الشعب البريطاني: "بمجرد أن تأخذوا اللقاح سيتولد لديكم شعور بأنكم محصنين، وهو شيء مهم جدًا على ما اعتقد، وهو غير ضار تمامًا".
وأضافت: "لقد كان ذلك سريعًا، كان لدي الكثير من الخطابات من أشخاص بدوا متفاجئين لسهولة الحصول على اللقاح، أما عملية الحقن فهي لا تسبب ألمًا على الإطلاق".
ودعت ملكة بريطانيا الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح حتى الآن بألا يكونوا أنانيين، مشددة على ضرورة تلقي لقاح كورونا لحماية الآخرين من حولهم.
وحصل أكثر من 18.6 مليون بريطاني على اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى الآن، وذلك في إطار حملة التطعيم الشاملة التي أطلقتها الحكومة البريطانية.
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