اغتصبها ثم انتحرت.. تفاصيل ارتكاب وزير جريمة جنسية في أستراليا

قام وزير رفيع المستوي بارتكاب جريمة جنسية شنيعة اغتصب خلالها فتاة قاصر بعنف وانتحرت الضحية خلال عام 2020 فى أستراليا.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الجمعة عن تفاصيل الجريمة النكراء والمتهم بها وزير بمجلس الوزراء الأسترالي باغتصاب فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 عام وفتح تحقيق في القضية بولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية قبل ان تنتحر الفتاة.

وتلقى رئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون" رسالة تؤكد قيام وزيرًا فيدراليًا حاليًّا باغتصاب امرأة بعنف منذ أكثر من ثلاثة عقود وتتضمن الرسالة تفاصيل الاغتصاب الذي حدث بعام 1988.

وطالب رئيس الوزراء ببدء تحقيق برلماني في الادعاء وشكلت شرطة "نيو ساوث ويلز" قوة إضراب للتحقيق في ادعاء الاغتصاب الذي كشف عنه في فبراير من العام الماضي 2020، لكن جهودهم للحصول على شهادة المرأة الضحية تأخرت بسبب تفشي Covid-19 وانتحرت المرأة المذكورة في يونيو 2020 وكانت تبلغ من العمر 49 عامًا.

وقالت الصحيفة البريطانية أن القضية المتفجرة ظهرت في الوقت الذي تتعرض فيه حكومة "سكوت موريسون" لانتقادات بسبب تعاملها مع اغتصاب "بريتاني هيجينز" في مكتب وزير الدفاع الأسترالي "ليندا رينولد" في عام 2019.