عائشة الرشيد: رسالة محبة من مصر ودول الخليج للكويت في عيدها الوطني

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن مشاركة البلدان العربية الشقيقة احتفالات دولة الكويت في عيدها الوطني الـ 60 يعكس الترابط الأخوي وعمق العلاقات بين هذه الدول على المستوى الرسمي والشعبي.

ولفتت الرشيد، في تصريحات لـ دوت الخليج، إلى أن مظاهر الاحتفال بالعيد الوطني الكويتي في مصر والسعودية والإمارات والأردن والتي تجسدت في إضاءة المباني بألوان علم الكويت وإطلاق مراكب نيلية في نهر النيل تحمل أعلام دولة الكويت يعد تأكيدا على روح الأخوة والصداقة والمحبة.

وأشارت الرشيد، إلى أن مظاهر الاحتفال في البلدان الشقيقة تعبير عن تقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حكومة وشعب دولة الكويت، بمناسبة الاحتفالات الوطنية وذلك تأكيد للإخوة واللحمة المجتمعية التي تربط شعوب دول الخليج العربي، والتأكيد على أن الخليج العربي هو خليج واحد، يجمعه مصير مشترك وأن أمن مصر والخليج لا يتجزأ.