خونة بالداخل والخارج.. تركيا تستخدم نبرة التصعيد ضد أوروبا من جديد

شن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الجمعة، هجومًا على الاتحاد الأوروبي، واتهمه بالنفاق، فيما يخص القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في تركيا.
وقال آكار في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، إن استبعاد بلاده من مشروع مقاتلات "إن-35" الأمريكية، بسبب شراء منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية لا يتوافق مع روح التحالف بحلف الناتو.
وأضاف: "يمكننا استخدام منظومة "إس 400" عند مواجهة التهديدات والمخاطر ولا ضرر لها على من لا ينوي مهاجمة تركيا".
وهاجم أكار الاتحاد الأوروبي قائلًا: "لطالما تحدث الاتحاد الأوروبي عن حقوق الانسان لكن ماذا عن حق الحياة لمواطنينا الذين استشهدوا بـ"غارا"؟ يتعين على أدعياء الديمقراطية التخلي عن النفاق بعد الآن".
وزعم وزير الدفاع التركي أن هناك خونة وغافلين في الداخل والخارج يصرون على عدم رؤية حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية.
وتطرق أكار إلى واقعة التحرش بسفينة الأبحاث التركية ببحر إيجه، والتي تزعم أنقرة أنها تمت بواسطة مقاتلات يونانية، قائلًا إنه "تم الرد بالشكل اللازم على تحرش مقاتلات يونانية بسفينة أبحاث تركية فهذا العمل لا يناسب علاقات حسن الجوار".
جدير بالذكر أن وزارة الدفاع اليونانية، نفت مزاعم أنقرة بشأن التحرش بإحدى سفنها، وقالت إن تدريبات سلاح الجو اليوناني يتم إجراؤها خارج نطاق تواجد السفينة التركية ببحر إيجه.
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