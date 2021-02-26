خونة بالداخل والخارج.. تركيا تستخدم نبرة التصعيد ضد أوروبا من جديد

شن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الجمعة، هجومًا على الاتحاد الأوروبي، واتهمه بالنفاق، فيما يخص القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في تركيا.

وقال آكار في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، إن استبعاد بلاده من مشروع مقاتلات "إن-35" الأمريكية، بسبب شراء منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية لا يتوافق مع روح التحالف بحلف الناتو.

وأضاف: "يمكننا استخدام منظومة "إس 400" عند مواجهة التهديدات والمخاطر ولا ضرر لها على من لا ينوي مهاجمة تركيا".

وهاجم أكار الاتحاد الأوروبي قائلًا: "لطالما تحدث الاتحاد الأوروبي عن حقوق الانسان لكن ماذا عن حق الحياة لمواطنينا الذين استشهدوا بـ"غارا"؟ يتعين على أدعياء الديمقراطية التخلي عن النفاق بعد الآن".

وزعم وزير الدفاع التركي أن هناك خونة وغافلين في الداخل والخارج يصرون على عدم رؤية حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية.