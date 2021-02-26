أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية. وقال التحالف العربي في بيان له، إن ميليشيا الحوثي مستمرة في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدًا أن تلك المحاولات متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب. وكان التحالف أعلن قبل ساعتين اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه منطقة خميس مشيط بالسعودية. وكثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وهي متطابقة تقريبًا في التصميم والأبعاد والقدرات للطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.

وكثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وهي متطابقة تقريبًا في التصميم والأبعاد والقدرات للطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.