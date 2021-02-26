خسائر مادية وبشرية.. انفجار ضخم يهز وسط روسيا

وقع انفجار ضخم وسط روسيا صباح اليوم الجمعة، وخلف عنه خسائر مادية وبشرية.

ويرجح أنه ناجم عن تسرب للغاز، في مقهى ملحق بالطابق السفلي لمبنى سكني مكون من تسعة طوابق في مدينة نيجني نوفغورود وسط روسيا.

وحسب السلطات الروسية فإن مرافق المقهى انهارت جراء الانفجار كما اندلع حريق في موقع الحادث.

وتسبب الانفجار في إصابة شخصين، مع احتمال بقاء شخص آخر تحت الأنقاض، إضافة إلى تضرر بعض السيارات المتواجدة قرب الموقع.

وذكرت هيئة الطوارئ المحلية أن عملية البحث والإنقاذ في الموقع مستمرة، فيما بدأت أيضا عملية إجلاء سكان المبنى.