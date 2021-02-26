وقع انفجار ضخم وسط روسيا صباح اليوم الجمعة، وخلف عنه خسائر مادية وبشرية.
ويرجح أنه ناجم عن تسرب للغاز، في مقهى ملحق بالطابق السفلي لمبنى سكني مكون من تسعة طوابق في مدينة نيجني نوفغورود وسط روسيا.
وحسب السلطات الروسية فإن مرافق المقهى انهارت جراء الانفجار كما اندلع حريق في موقع الحادث.
وتسبب الانفجار في إصابة شخصين، مع احتمال بقاء شخص آخر تحت الأنقاض، إضافة إلى تضرر بعض السيارات المتواجدة قرب الموقع.
وذكرت هيئة الطوارئ المحلية أن عملية البحث والإنقاذ في الموقع مستمرة، فيما بدأت أيضا عملية إجلاء سكان المبنى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خسائر مادية وبشرية.. انفجار ضخم يهز وسط روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.