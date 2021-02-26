"بتكوين" تتراجع بشدة.. وتبلغ أدنى مستوياتها في أسبوعين

هوت عملة بتكوين المشفرة بما يصل إلى 6 بالمئة، الجمعة، لتبلغ أدنى مستوياتها في أسبوعين.
وأدى اضطراب في أسواق السندات العالمية إلى ارتفاع العوائد وأوقد شرارة مبيعات في الأصول العالية المخاطر.
ونزلت أكبر العملات المشفرة في العالم إلى المستوى المنخفض 44451 دولارا قبل أن تعوض بعض خسائرها.
وسجلت في أحدث تداولات انخفاضا 1.3 بالمئة إلى 46 ألفا و588 دولارا.
والبيع تكرار لما شهدته سوق الأسهم، إذ نزلت الأسهم الأوروبية بما يصل إلى 1.5 بالمئة، في ظل تضرر الطلب جراء مخاوف بشأن ارتفاع التقييمات. وتراجعت الأسهم الآسيوية مسجلة أكبر نزول في تسعة أشهر.
ونقل موقع "فورتشن" الأميركي عن فيجاي أيار، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ لتبادل العملات المشفرة في سنغافورة، إن الأصول المحفوفة بالمخاطر "تتعرض لضربة في الوقت الحالي".
وأضاف "نشهد انخفاض الأسهم وبعدها العملات الرقمية.. الدولار يقوى، وهو مؤشر جيد لتوقع انخفاض في البتكوين وباقي العملات المشفرة".
وارتفعت بتكوين نحو 60 بالمئة منذ بداية العام الحالي، لتبلغ أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 58354 دولارا هذا الشهر، إذ تبنت شركات رئيسية مثل تسلا وماستركارد العملات المشفرة.
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