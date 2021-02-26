محكمة بريطانية ترفض عودة «عروس داعش» شميمة بيجوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت المحكمة العليا البريطانية، اليوم الجمعة، رفضها عودة شميمة بيجوم، الملقبة بـ "عروس داعش"، إلى بريطانيا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل. المحكمة العليا البريطانية ترفض عودة شميمة بيغوم الملقبة بـ "عروس داعش"





وكانت شميمة بيجوم فى سن الـ15 عندما غادرت بريطانيا مع فتاتين أخريين، للانضمام إلى تنظيم داعش المتطرف فى 17 فبراير 2015، حيث أشارت إلى أنها تزوجت هولنديًا اعتنق الإسلام بعد وقت قصير من وصولها إلى أراض كان التنظيم الإرهابى يسيطر عليها. وكان اكتشاف أمر البريطانية شميمة داخل مخيم سورى للنازحين فى فبراير 2020، حيث كانت حاملا فى شهرها التاسع. ووضعت طفلها الذى توفى بعد بضعة أسابيع من ولادته، كما توفى طفلاها الآخران المولودان فى سوريا أيضا.

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