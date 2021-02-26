طائرات سلاح الجو الإسرائيلي تشارك بتدريبات عسكرية في الهند

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الجمعة، النقاب عن قيام سرب طائرات من سلاح الجو الإسرائيلي، بالمشاركة في تدريبات عسكرية جوية بالهند الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن السرب 103 (سرب الأفيال) الذي يستخدم طائرات من طراز C-130J "سوبر هركيوليس"، أجرى الأسبوع الماضي تدريبات جوية في الهند.

وأضافت الصحيفة، أن سرب طائرات الأفيال الإسرائيلية، تدرب مع طائرات سلاح الجو الهندي، الأسبوع الماضي، في سماء الهند.

ولفتت الى أن سلاح الجو الإسرائيلي يتعاون بشكل واسع مع سلاح الجو الهندي، مشيرة الى أن هذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها بنشر تفاصيل التدريبات المشتركة مع سلاح الجو الهندي.