أواصل عملي لخدمة ديننا.. القطان يحتفل بذكرى تعيينه وزيرا لشؤون الدول الأفريقية

احتفل السفير السعودي أحمد عبد العزيز القطان بذكرى تعينة وزيرا للدولة لشؤون الدول الأفريقية بالمملكة العربية السعودية.



ونشر أحمد عبد العزيز القطان صورة له مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعلق قائلا: "‏في مثل هذا اليوم منذ 3 سنوات، تشرفت بتعييني وزيرًا للدولة لشؤون الدول الأفريقية، ومنذ ذلك الوقت وأنا أواصل عملي لخدمة ديننا الحنيف ومليكنا المفدى ووطننا الغالي، راجيًا من الله العلي القدير أن يوفقني لِما يحبه ويرضاه".

وعلق له الدكتور أنور قرقاش وزير الخارجية الإماراتي قائلا "‏‎كل التوفيق أخي الفاضل والعزيز".



يذكر أن السفير أحمد قطان، أكد أن الفترة التي قضاها في مصر كسفير للمملكة العربية السعودية التي تصل لقرابة ١٣ عاما لن ينساها، مشددا علي أن لمصر مكانة خاصة في قلبه، ودائما ما كان يسعي لتوفيق العلاقات المصرية السعودية، مشيرا إلي أنه نجح في هذا الأمر.



وأضاف "قطان"، خلال لقائه مع الإعلاميين والصحفيين المصريين والسعوديين علي هامش أعمال القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، أن لقاء القمة الذي عقد بالأمس بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس عبد الفتاح السيسي تم التأكيد علي أهمية العلاقات بين البلدين، كما أن خادم الحرمين أكد أن مصر أهم دولة في الوطن العربي ويجب أن تكون العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها ، فمصر والمملكة العربية السعودية هما جناحا الأمة العربية