خلال زيارته إلى الإمارات.. وزير خارجية شمال مقدونيا: هناك خريطة طريق لتعزيز علاقات الصداقة بين البلدين

أكد بوجار عثماني وزير خارجية جمهورية شمال مقدونيا، أن استثمارات دولة الإمارات في منطقة غرب البلقان والتي تقدر بنحو بضعة مليارات يورو أحدثت تأثيرًا إيجابيًا، وعززت النمو الاقتصادي في المنطقة.

وقال وزير الخارجية المقدوني وفقا لصحيفة الإتحاد الإماراتية، إن هذه الاستثمارات إضافة إلى مساهمتها في مهمة منظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ودورها الإيجابي من خلال جهودها الإنسانية والتنموية تُعد محل تقدير كبير.

وأوضح عثماني، وهو أول وزير خارجية لجمهورية شمال مقدونيا يزور الدولة في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أن هناك خريطة طريق لتعزيز علاقات الصداقة بين البلدين.

وخلال زيارته للأمارات التقى وزير الخارجية المقدوني، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، حيث وقعا مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين واتفاقية لحماية الاستثمارات الثنائية.

وأكد أن الاتفاقيتين سوف تساهمان في تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في قطاعي الاستثمار والتجارة، مشيرًا إلى أن الإمارات تعتبر شريكًا رئيسيًا لجمهورية شمال مقدونيا في منطقة الشرق الأوسط، وأن بلاده تهتم بشكل كبير بتطوير العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات

وأوضح أنه على الرغم من أن منطقتي جنوب شرق أوروبا والشرق الأوسط متباعدتين جغرافيا، إلا أنهما مترابطتان من الناحية الجيواستراتيجية، بالإضافة إلى أنهما تتشاركان الاهتمامات والتأثير السياسي، مؤكدًا أن الاتفاقية الإبراهيمية التي وقعت العام الماضي بين الإمارات وإسرائيل أسست مرحلة جديدة في المنطقة.