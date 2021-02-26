اعتراض مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، اعتراض طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون تجاه السعودية، فيما جدد مجلس الأمن الدولي العقوبات على قيادات حوثية.

فقد قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إنه تم تدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران إحداها باتجاه خميس مشيط، جنوبي السعودية.

وأضاف التحالف العربي أن الميليشيا الإرهابية الحوثية مستمرة في استهداف المدنيين، من خلال عمليات متعمده وممنهجه وتمثل جرائم حرب.

وأشار التحالف إلى أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين في المدينة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

في الأثناء، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يجدد لمدة عام العقوبات المفروضة على شخصيات من ميليشيات الحوثي.

وأضاف المجلس اسم مدير البحث الجنائي في صنعاء إلى القائمة.

وقال دبلوماسيون إن القرار الذي تقدمت به بريطانيا أيده 14 عضوا في المجلس مع امتناع روسيا عن التصويت.

وتتضمن العقوبات حظر السفر وعقوبات مالية.