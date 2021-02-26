فرنسا تؤكد دعمها الكامل للسلطة الانتقالية فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت الخارجية الفرنسية إن "وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان أبلغ رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة، ورئيس مجلس الرئاسة الليبى محمد المنفى، بهذا الموقف".

وحسبما نقلت "فرانس برس"، أكدت الوزارة أن "وزير الخارجية أكد لمحادثيه دعم فرنسا الكامل فى مهمة استكمال الانتقال التى عهد بها إليهما منتدى الحوار السياسى الليبى".

وأعلن دبيبة، أمس الخميس، أنه عرض هيكل حكومته على البرلمان، وذلك فى إطار المحطة الأولى من مرحلة انتقالية تنص على اجراء انتخابات فى ديسمبر لإنهاء عقد من الفوضى.