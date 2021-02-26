خشية إغلاق ثالث.. فرنسا تحذر من خروج كورونا عن السيطرة

جدة - نرمين السيد - وقال كاستيكس خلال مؤتمر صحفى أسبوعى فى باريس: إن "الفيروس فى ازدياد فى فرنسا كما هو الأمر فى كل أنحاء أوروبا تقريبًا"، داعيًا إلى ضرورة بذل كل ما هو ممكن لوقف إغلاق وطنى ثالث.

وأشار رئيس الوزراء الفرنسى إلى أن "المصابين بالسلالة البريطانية المتحورة من الفيروس، يمثلون نحو نصف الإصابات فى البلاد"، مضيفًا أن "الإغلاق أداة علينا اللجوء إليها عندما لا نستطيع فعل شىء آخر".

وتابع: "الحكومة تطالب الهيئات الصحية بمراقبة الوضع عن كثب فى العاصمة والمقاطعات، بما فى ذلك أجزاء من شمال فرنسا، فى الوقت الذى تسعى فيه لتجنب موجة ثالثة على مستوى البلاد".

وكانت فرنسا أعلنت تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا، الأربعاء الماضى، وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضى.