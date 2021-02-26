بريطانيا: ندعم القصف الأمريكي للميليشيات المسلحة في سوريا

أكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الجمعة، دعم بلاده للغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة، على الميليشيات المسلحة في سوريا.
وقال راب في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "تدعم المملكة المتحدة الرد الأمريكي الذي استهدف الميليشيات التي تهاجم قواعد التحالف الدولي لزعزعة الاستقرار في المنطقة".
وأضاف: "نحن ندرك التهديدات التي تشكلها الميليشيات، ونشارك الولايات المتحدة في العمل معًا مع الحلفاء من أجل تهدئة الموقف".
يذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أعلن في وقت سابق من اليوم، أن الولايات المتحدة، أخطرت روسيا بالغارات الجوية على سوريا، قبل وقوعها بدقائق.
وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أكد أن الغارات الجوية التي استهدفت موقع تابع لجماعة مسلحة مدعومة من إيران داخل سوريا، كانت بتوجيه منه ومن الرئيس جو بايدن.
وأضاف أوستن في تصريحات صحفية: "الضربة الجوية على المليشيات في سوريا كانت بتوصية مني وتأكيدا على ما قلناه بأننا سنرد في الوقت المناسب".
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