من أثيوبيا وأوكرانيا.. وصول مئات المهاجرين اليهود إلى إسرائيل

وصلت طائرة على متنها مئات من المهاجرين اليهود الجدد، قادمون من إثيوبيا وأوكرانيا، إلى إسرائيل، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، أنه على متن الطائرة 386 مهاجرا جديدا، غالبيتهم من يهود الفلاشا من أثيوبيا، وبينهم 82 مهاجرا من أوكرانيا.
وأضافت أن المهاجرين الجدد، سيخضعون للعزل الصحي بسبب كورونا، في مراكز الاستيعاب التابعة لزارة الهجرة والاستيعاب، بالتعاون مع الوكالة اليهودية.
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