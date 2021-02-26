الرئيس العراقي: زيارة بابا الفاتيكان تاريخية

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، أن زيارة البابا فرنسيس إلى النجف ولقائه المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، ستكون تاريخية.

وأشار صالح خلال استقباله برهم صالح عددًا من شيوخ عشائر النجف، صباح اليوم إلى الدور المهم الذي تلعبه النجف والمرجعية الدينية وشيوخ عشائرها ووجهائها في البلد، عبر الحفاظ على النسيج الاجتماعي بما تمثله المدينة من رمز للاعتدال والتجديد، ودعم المطالب الحقة للمواطنين، ونبذ العنف والدفاع ضد المخاطر التي تواجه البلاد، والمساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، أكد صالح أن زيارة البابا إلى النجف ولقائه السيستاني ستكون تاريخية، وتمثل تعبيرًا عميقًا عن التواصل الإنساني ودعم مسارات الاعتدال وقيم المحبة والسلام والتآخي.

وسيغادر البابا روما يوم الجمعة في الخامس من مارس من مطار فيوميتشينو في روما ليصل إلى مطار بغداد الدولي حيث سيتم الاستقبال الرسمي.

سيلتقي البابا برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قاعة الشرف في مطار بغداد الدولي لينتقل بعدها إلى القصر الرئاسي حيث ستقام مراسم الترحيب به، وفق البيان، مضيفا أن البابا سيقوم بعدها بزيارة رسميّة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح على أن يلتقي بعدها السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي.

سيتوجه البابا بعد ذلك، إلى كاتدرائيّة "سيّدة النجاة" للسريان الكاثوليك في بغداد حيث سيلتقي الأساقفة والكهنة والمكرسين والإكليريكيين وأساتذة التعليم المسيحي.

اما جدول زيارة البابا يوم السبت، الموافق السادس من مارس المقبل، يتضمن توجهه إلى النجف حيث سيلتقي المرجع علي السيستاني، ليتوجّه بعدها إلى مدينة أور الأثريّة في الناصرية، على أن يحتفل بعدها بالقداس الإلهي في كاتدرائيّة "مار يوسف" للكلدان في بغداد، وفقًا للبيان.

ومن المقرر أن يصل البابا فرنسيس إلى أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، في 7 مارس 2021، وسيتم استقباله من قبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بمشاركة عدد من المسؤولين والشخصيات الدينية، في مطار أربيل الدولي.

ووفقًا لبرنامج زيارة البابا، المنشور من قبل سفير الفاتيكان، سيجتمع البابا مع كل من رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في قاعة الاجتماعات الخاصة بكبار المسؤولين.