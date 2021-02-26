لبنان.. ميشيل عون يتابع عمل ديوان المحاسبة للإسراع بإنجاز التدقيق بسلف الخزينة

أعلنت الرئاسة اللبنانية أن رئيس الجمهورية ميشال عون تابع العمل القائم في ديوان المحاسبة لجهة التدقيق في سلف الخزينة التي أعطيت ما بين 1995 و2019 في اطار التحضير لدراسة مشروع موازنة العام 2021.
ووفقا لما نشره ليبانون فايلز، شدد الرئيس اللبناني ميشيل عون على ضرورة الإسراع في انجاز التدقيق ليبنى على الشيء مقتضاه، منوهًا بالجهد الذي يبذله ديوان المحاسبة في هذا السياق".
وكان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قال فى وقت سابق إن لبنان كان يعيش الإزدهار والتقدم فى زمن الحياد، لافتا إلى أنه :"خسرنا كل شيء عندما فرض علينا ألا نكون حياديين"، لافتًا إلى "أنّنا وصلنا إلى مكان لا نستطيع التفاهم مع بعضنا لذلك كان طرحنا لمؤتمر دولي".
وأضاف، الراعي وفقا لـ ليبانون ديبايت، إنه "علينا تشخيص مرضنا وطرح معاناتنا انطلاقًا من ٣ ثوابت هي وثيقة الوفاق الوطني والدستور والميثاق، وكل ما يجري الخلاف عليه اليوم في الداخل هو بسبب التدخلات الخارجية".
كما دعا الراعي كل فريق إلى "وضع ورقة حول مشكلتنا في لبنان لتقديمها كورقة واحدة إلى الأمم المتحدة من دون الرجوع إلى أي دولة".
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