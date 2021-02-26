نقل المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى معسكر للعمل القسري‎

نقل المعارض أليكسي نافالني اليوم الجمعة إلى معسكر للعمل القسري، حيث سيقضي حكما لمدة عامين، وفق ما نقلته وسائل إعلام روسية عن رئيس إدارة السجون.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن ألكسندر كلاشينكوف قوله أنه "تم نقله إلى حيث ينبغي أن يكون، بناء على قرار المحكمة".