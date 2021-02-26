اليونان تعتزم إعادة فتح سفارتها في ليبيا قريبا

أعلنت اليونان اعتزامها إعادة فتح سفارتها في ليبيا قريبًا، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى تبني موقف أكثر صرامة تجاه تركيا.
وأعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف، عبدالحميد دبيبة، تقديمه تشكيلة حكومة وحدة وطنية للبرلمان الليبي.
ووفقًا لموقع "ليبيا 24"، لم يقدم دبيبة، أسماء تشكيلته الحكومية لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ولكنه اكتفى بتقديم شكل الحكومة وهيكلتها.
وقال دبيبة، في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، إن الحروب والنزاعات دمرت ليبيا وبثت الانشقاقات بين أبنائه، مؤكدًا سعيه لتشكيل حكومة وحدة هدفها المصالحة الوطنية.
وأشار إلى أنه استعان بالدوائر الانتخابية الخاصة، وراعى التوزيع العادل لجميع المناطق الليبية خلال تشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد رئيس الوزراء الليبي، أن المرحلة المقبلة هي للمصالحة وطي صفحة الماضي وإنهاء أي خلافات.
وأشار إلى أن توحيد صف الشعب الليبي على رأس أهداف حكومته، موضحا أنه تم تشكيلها من ذوي الكفاءات وهي حكومة مهنية تكنوقراطية ممثلة للمجتمع الليبي.
وأعرب عن أمله في أن يمنح أعضاء مجلس النواب ثقتهم للحكومة، مؤكدًا استعداده للذهاب إلى أي مدينة ليبية لعقد جلسة البرلمان.
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