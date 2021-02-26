رغم تطعيم نصف السكان.. إسرائيل تعلن ارتفاع مؤشر انتشار كورونا وتحذر من طفرة جديدة للفيروس

كشفت معطيات وزارة الصحة الاسرائيلية اليوم الجمعة عن ارتفاع في مؤشر انتشار كورونا حيث بلغ 0.97 ، في حين حذر مركز المعلومات التابع للاستخبارات العسكرية "امان" ان وتيرة الانخفاض بعدد الاصابات التي سجلت منذ فرض الاغلاق "تقريبا توقفت" ويحذر من دخول طفرة جديدة لفيروس كورونا متحور من نيويورك.

ووفقا لبيانات الوزارة فانه تم تشخيص 3,782 اصابة جديدة والتي جاءت بعد إجراء 70,039 فحصا كانت نسبة الفحوصات الايجابية فيها 5.6%، ووفقا للمعطيات فإن 738 اسرائيلي حالتهم خطيرة من بينهم 299 حالة حرجة و238 اسرائيلي يستعينون بأجهزة تنفس.

ووصل اجمالي عدد الاصابات منذ انتشار الازمة في اسرائيل بلغ 769,971 اصابة، في حين بلغ اجمالي الوفيات 5,694 حالة وفاة، وتوفي امس شابين بجيل العشرينات بصورة فجائية لم يعانيا من اية امراض سابقة، في حين بلغت الاصابات النشطة 40,445 اصابة.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة فان عدد الاسرائيليين الذين تلقوا الجرعة الاولى من التطعيم بلغ 4.65 مليون شخص، فيما تلقى الجرعة الثانية 3.27 مليون شخص، وحاليا يوجد 2.9 مليون اسرائيلي يستحقون "شهادة التطعيم الخضراء"

تقرير مركز المعلومات التابع للمخابرات العسكرية قال "ان وتيرة انخفاض الاصابات تقريبا توقفت، ومن المتوقع ان ترتفع مجددا خلال الايام القادم" وطالب التقرير باعادة النظر بخطوات فتح الاقتصاد والاستمرار بالعمل على منع طفرات جديدة"

وحذر التقرير من امكانية تسلل طفرة تم اكتشافها في نيويورك والتي تصيب اشخاص شفوا من الاصابة بالفيروس، وذكر التقرير انه "بسبب العلاقات السكانية وعلاقات الطيران المتفرعة بين اسرائيل ونيويورك هناك خطر محدد من دخول الطفرة الى اسرائيل، ويوصى باتخاذ اجراءات للحد منه".

وفي سياق متصل قال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، إنه تم تطعيم نصف السكان البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة بجرعة واحدة على الأقل باللقاح المضاد لمرض كوفيد - 19.

وتحسب إسرائيل سكان القدس الشرقية من الفلسطينيين، المدرجين في حملة التطعيم التي بدأت في 19 ديسمبر، ضمن تعدادها السكاني، لكن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ليسوا مدرجين في هذه الحملة.

وقال إدلشتاين، إن 35 % من الإسرائيليين تلقوا جرعتي لقاح "فايزر"؛ مما يعني أنهم بصدد الحصول على ما يطلق عليها "بطاقة مرور خضراء" تتيح لهم دخول أماكن الترفيه التي يجري إعادة فتحها تدريجيًا.