هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بنجاح العملية الجراحية التي أجراها. وثمن رئيس البرلمان العربي الجهود المخلصة التي يبذلها ولي العهد السعودي من أجل تحقيق تطلعات شعبه، داعيًا الله عز وجل أن يحفظه ويديم عليه موفور الصحة والعافية وطول العمر لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار التي تعيشها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و أن يجعله ذخرًا وسندًا للمملكة العربية السعودية وشعبها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسالة تهنئة من رئيس البرلمان العربي لولي العهد السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.