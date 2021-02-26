الشرطة الأمريكية تحذر من خطط لتفجير الكابيتول بحضور بايدن

جدة - نرمين السيد - كشفت القائمة بأعمال رئيس شرطة الكابيتول، يوجاناندا بيتمان، عن معلومات استخباراتية تؤكد أن متطرفين يخططون لتفجير مبنى الكابيتول أثناء أول خطاب رسمى للرئيس الأمريكى جو بايدن أمام الكونجرس.





ووفقًا لشبكة "إن بى سى" الأمريكية، قالت بيتمان: "نعلم أن جماعات مسلحة شاركت فى اقتحام الكابيتول يوم 6 يناير، عبرت عن رغبتها فى تفجير الكابيتول وقتل أكبر عدد ممكن من أعضائه". ومن المنتظر أن يلقى الرئيس الديمقرطى، جو بايدن، خطابا فى جلسة مشتركة للكونجرس، على غرار خطاب حالة الاتحاد، وذلك عقب تمرير الكونجرس لحزمة الإنعاش للتصدى لجائحة كورونا.

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