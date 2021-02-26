روسيا: نقل نافالنى إلى مركز احتجاز

جدة - نرمين السيد - أكد مدير مصلحة السجون الاتحادية فى روسيا، ألكسندر كلاشينكوف، اليوم الجمعة، نقل السياسى المعارض أليكسى نافالنى من موسكو إلى مركز احتجاز، ليمضى عقوبة بالسجن أكثر من العامين ونصف العام بقليل.





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