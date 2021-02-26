تحذير للناقلات.. انفجار في سفينة بخليج عمان

أفاد مركز عمليات التجارة البحرية البريطانية، بأن انفجارًا وقع في سفينة بخليج عمان مساء أمس الخميس.

وأضاف المركز أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الانفجار، مشيرًا إلى أن طاقم السفينة بأمان.

ونصح المركز السفن المارة قرب موقع الحادث بتوخي الحذر.

وشهد خليج عمان والخليج العربي في أوقات سابقة هجمات ضد سفن وناقلات نفط، ثبتت مسئولية إيران عن بعضها.

وتقدم العضو بالحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي توم كوتون، بمشروع قانون يعارض رفع العقوبات عن إيران.

ويرفض مشروع القرار الجديد تخفيف العقوبات على إيران، كما يعارض أي تحرك من شأنه أن يسمح لطهران بالوصول إلى النظام المالي الأمريكي.

ويحظى مشروع القانون بفرصة ضئيلة لاعتماده، لكنه يبدو تحذيرا مهما لكل من إدارة بايدن والنظام الإيراني بضرورة عدم الالتفاف على الكونجرس خلال سعيهما للتوصل لأي اتفاق سياسي من أي نوع.

وطالب المشرعون الجمهوريون في هذا المشروع، باستمرار واشنطن في فرض عقوبات على النظام الإيراني حتى يتخلى عن طموحاته النووية، وينهي دعمه للعنف والإرهاب في المنطقة.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" أكد النواب الجمهوريون أن إيران استغلت السياسات الضعيفة لإدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، ومحذرين الرئيس بايدن من تكرار الأخطاء نفسها.