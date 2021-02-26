دراسة بريطانية: الجرعة الواحدة من لقاح فايزر تقلل خطر الإصابة بكورونا

كشفت دراسة بريطانية، اليوم الأربعاء، أن الجرعة الواحدة من لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا يمكنها أن تقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب وكالة "رويترز"، أجرى باحثون تحليلات لنتائج الآلاف من اختبارات كورونا، التي يتم إجراؤها كل أسبوع، كجزء من فحوصات يتم إجراؤها لأطقم الرعاية الصحية بمستشفى في كامبريدج شرقي انجلترا، حيث تبين أن هناك انخفاض كبير في معدل الفحوصات الإيجابية بين العاملين في مجال الرعاية الصحية بعد تلقيهم جرعة واحدة من لقاح "فايزر-بيونتيك".

وقال أخصائي الأمراض المعدية في مستشفى جامعة كامبريدج، نيك جونز، إنه بعد فصل نتائج اختبار الموظفين الذين تلقوا اللقاح عن الموظفين الذين لم يتلقوا اللقاح، تبين أن اختبارات 0.80% من العاملين الذين لم يتلقوا اللقاح كانت إيجابية، بينما كانت النتائج الإيجابية لاختبارات العاملين الذين تلقوا اللقاح 0.37%.

بدوره، أوضح أخصائي الأمراض المعدية في قسم الطب بجامعة كامبريدج، مايك ويكيز، أن الدراسة تشير إلى انخفاض بمقدار أربعة أضعاف في خطر الإصابة بفيروس كورونا، بين العاملين الذين تم تطعيمهم، لمدة 12 يومًا.

وحصل أكثر من 18.6 مليون بريطاني على اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى الآن، وذلك في إطار حملة التطعيم الشاملة التي أطلقتها الحكومة البريطانية.