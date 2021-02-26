خلافات على توزيع حقائب الوزارات السيادية.. أسرار ما قبل تشكيل الحكومة الليبية الجديدة

نقلت قناة "العربية" عن مصادر أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح طالب رئيس الحكومة الليبية المكلف عبد الحميد الدبيبة بالعدالة في توزيع الحقائب الوزارية على أقاليم ليبيا، وسط خلاف على توزيع الحقائب السيادية.

وأضافت المصادر أن وزارات الخارجية والداخلية والاقتصاد كانت من حصة غرب ليبيا، فيم أُسندت حقيبة الدفاع إلى جنوب ليبيا نتيجة الخلاف عليها.

وأعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف، عبدالحميد دبيبة، تقديمه تشكيلة حكومة وحدة وطنية للبرلمان الليبي.

ووفقًا لموقع "ليبيا 24"، لم يقدم دبيبة، أسماء تشكيلته الحكومية لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ولكنه اكتفى بتقديم شكل الحكومة وهيكلتها.

وقال دبيبة، في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، إن الحروب والنزاعات دمرت ليبيا وبثت الانشقاقات بين أبنائه، مؤكدًا سعيه لتشكيل حكومة وحدة هدفها المصالحة الوطنية.

وأشار إلى أنه استعان بالدوائر الانتخابية الخاصة، وراعى التوزيع العادل لجميع المناطق الليبية خلال تشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء الليبي، أن المرحلة المقبلة هي للمصالحة وطي صفحة الماضي وإنهاء أي خلافات.

وأشار إلى أن توحيد صف الشعب الليبي على رأس أهداف حكومته، موضحا أنه تم تشكيلها من ذوي الكفاءات وهي حكومة مهنية تكنوقراطية ممثلة للمجتمع الليبي.

وأعرب عن أمله في أن يمنح أعضاء مجلس النواب ثقتهم للحكومة، مؤكدًا استعداده للذهاب إلى أي مدينة ليبية لعقد جلسة البرلمان.