يهدد حياة المواطنين.. السودان يحذر من ملء سد النهضة دون اتفاق

التقى رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، وفدًا من جمهورية الكونغو برئاسة مبعوث رئيس الاتحاد الافريقي الحالي، فليكس تشيسيكيدى ومستشاره الخاص للاتحاد الأفريقي، نتومبا لواباـ وذلك بحضور وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس.

وأعرب حمدوك عن تقديره لوفد جمهورية الكونغو بدعمهم للسودان والمبادرة التي طرحتها جمهورية الكونغو بشأن التوصل إلى حل دبلوماسي لملف سد النهضة وإطلاعهم على تطورات الملف، مضيفًا أن عملية الملء بشكل أحادي دون التوصل إلى اتفاقية ملزمة للدول الثلاث يشكل خطرًا على السدود السودانية وأمن وسلامة وممتلكات المواطنين الذين يقيمون على ضفاف النيل أسفل سد النهضة، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).

من جانبه أوضح مبعوث رئيس الاتحاد الإفريقي أن جمهورية الكونغو ترغب فى تطوير وتقوية التعاون المشترك بين البلدين.